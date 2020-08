Liverpool, il toccante racconto di Klopp: “la vittoria della Premier? Ho chiamato mia moglie e piangevo al telefono” (Di domenica 9 agosto 2020) Sono passati 30 anni dall’ultima vittoria in Premier del Liverpool, un digiuno interrotto in questa stagione da Klopp, capace di riportare in bacheca l’ambito titolo inglese. Un successo arrivato davanti alla tv al termine del match tra Chelsea e Manchester City, che ha consegnato ai Reds la vittoria aritmetica del campionato. Foto Getty / Michael ReganUna liberazione soprattutto per l’allenatore tedesco, che ha raccontato quei momenti al sito ufficiale del Liverpool: “ho contato i minuti ed è stato semplicemente incredibile. Uno dei migliori momenti calcistici della mia vita che ho vissuto senza essere allo stadio. Potevo vedere la faccia di ogni giocatore. Eravamo così tesi, è stato un momento speciale. Non puoi ... Leggi su sportfair

