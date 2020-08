LIVE – Inter-Bayer Leverkusen, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di domenica 9 agosto 2020) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, match valido per i quarti di finale di Europa League. Il tecnico dei nerazzurri presenterà la sfida contro la formazione di Bosz che andrà in scena lunedì 10 agosto alle ore 21: sarà una gara secca, con margine di errore prossimo allo zero. C’è grande attesa per le parole dell’allenatore ex Juventus e Chelsea e le seguiremo assieme alle ore 18.45. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con le parole di Conte in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

internewsit : Inter-Bayer Leverkusen (quarti di Europa League): canale diretta TV e LIVE streaming - - Fantacalciok : Inter – Bayer Leverkusen: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -