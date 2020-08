Lione, il ritorno di Aulas. Che frecciate alla Juve: “Da bordocampo una pressione incredibile sull’arbitro…” (Di domenica 9 agosto 2020) Aveva fatto parlare molto di sé durante il lockdown. Non gli era andato giù lo stop della Ligue 1 e temeva che questo potesse anche penalizzare la sua squadra nel ritorno degli ottavi di Champions contro la Juve, che veniva da settimane di campionato. Il risultato? Lo conosciamo tutti. Ma ora, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, è tornato a parlare. E non mancano ancora frecciate. “Juve-Lione? E’ stato un grande momento. Ne ho vissuto parecchi nella mia carriera ma questo è stato speciale – ha detto in un’intervista a ‘Le Progres’ –Da bordocampo hanno messo una pressione incredibile sull’arbitro che però è stato bravo ... Leggi su calcioweb.eu

