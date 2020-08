Libano, si dimette ministra dell’Informazione. Nel sabato della collera 728 feriti. Macron: “Politici rispondano alle richieste del popolo” (Di domenica 9 agosto 2020) “Vista la dimensione della catastrofe, causata dal terremoto che a Beirut ha scosso la nostra nazione e ferito i nostri cuori e le nostre menti, e nel rispetto dei martiri e del dolore dei feriti, dei dispersi e degli sfollati in risposta alla volontà pubblica di cambiamento, rassegno le dimissioni dal governo”. Il primo passo indietro tra le fila del governo arriva dalla ministra dell’Informazione libanese, Manal Abdel-Samad, all’indomani del sabato della collera dove migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la classe politica che ha portato il paese al collasso e la devastazione del 4 agosto, che ha distrutto Beirut e ucciso 158 persone. Sono almeno 728 i feriti negli scontri di ieri – tra cui 70 agenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

