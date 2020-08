"Li scopriamo così". Meloni suona la carica: caccia aperta ai deputati furbetti (Di domenica 9 agosto 2020) "Cinque parlamentari hanno fatto domanda per il bonus 600 per le partita Iva. Che squallore! Gli italiani sono in ginocchio e qualcuno nel Palazzo si preoccupa solo di arraffare sempre di più". E' schifata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dalla notizia dei cinque parlamentari furbetti che hanno fatto richiesta del bonus del governo erogato dall'Inps per le partite Iva. E proprio con l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte se la prende la Meloni: "Questo scandalo mette in evidenza anche una vergogna che Fratelli d'Italia ha più volte denunciato: il Governo, incredibilmente, non ha previsto alcun tetto di fatturato e di reddito per il bonus partita Iva, col risultato che ne ha diritto pure chi fattura milioni o ha altre importanti fonti di reddito, come i parlamentari". Intanto la caccia ai ... Leggi su iltempo

JHajji85 : @dcall97 @Scacciavillani @oloflover @Cartabellotta Stai a vedere che ora, pur di dare in culo ai libbbbberisti, sco… - GiuseppBonasera : Articolo molto bello sul cooperative learning di @EduPossibile #edupossibile #pedagogista #scuola - EduPossibile : Ecco a voi l'articolo che ho avuto il piacere e l'onore di scrivere per - DocKain : DR DISRESPECT È TORNATO, scopriamo cos'è successo! #DrDisrespectisBack #DrDisrespectYoutube #DrDisrespectLive… - eldritch_summer : RT @xsmilingyoongi: Ho questo link salvato nelle bozze, scopriamo insieme cos’è -

Ultime Notizie dalla rete : scopriamo così Save Me Too, dove eravamo rimasti: cos'è successo a Jody? Sky Tg24 Il nuovo “Twilight” è un vampiro fragile: uscito negli Usa “Midnight Sun”, quinto capitolo della saga

Centosessanta milioni di copie vendute, cinque film campioni di incassi e due giovani attori che sulle ali del successo – Robert Pattinson e Kristen Stewart - sono divenute delle vere celebrità hollyw ...

WhatsApp, lente d’ingrandimento accanto ai messaggi: ecco a cosa serve

WhatsApp, accanto ai messaggi spunta una lente d’ingrandimento: ecco a cosa serve questa nuova icona, simbolo di una nuova funzione anti fake news. C’è una nuova funzione all’interno di WhatsApp, ed è ...

Centosessanta milioni di copie vendute, cinque film campioni di incassi e due giovani attori che sulle ali del successo – Robert Pattinson e Kristen Stewart - sono divenute delle vere celebrità hollyw ...WhatsApp, accanto ai messaggi spunta una lente d’ingrandimento: ecco a cosa serve questa nuova icona, simbolo di una nuova funzione anti fake news. C’è una nuova funzione all’interno di WhatsApp, ed è ...