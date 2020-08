Lezioni scolastiche anticipate e posticipate La nota del Ministero dell’Istruzione (Di domenica 9 agosto 2020) Sul calendario scolastico, una nota del Ministero dell’Istruzione: la normativa dice che le Regioni possono anticipare avvio Lezioni scuola infanzia. La risposta dopo la posizione espressa dalla Regione Lombardiaad alcuni assessori comunali. Leggi su ecodibergamo

PADOVA La dirigente scolastica rifiuta il docente di religione nominato dalla Curia e scoppia un nuovo caso. Non c' è pace per l' Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Pianiga (Venezia), territorio d ...

Calendario scolastico, avvio a.s. il 14 settembre. Ministero: Regioni possono anticipare lezioni scuola infanzia

Ministero istruzione – La risposta dopo la posizione espressa dalla Regione Lombardia ad alcuni Assessori comunali. Non c’è nessun impedimento: è del tutto possibile anticipare (o posticipare) l’avvio ...

PADOVA La dirigente scolastica rifiuta il docente di religione nominato dalla Curia e scoppia un nuovo caso. Non c' è pace per l' Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Pianiga (Venezia), territorio d ...