Letizia di Spagna, la regola che la figlia Leonor e Felipe hanno trasgredito (Di domenica 9 agosto 2020) Si sa, far parte di una Casa Reale non deve essere facile: enormi privilegi, prestigio, ma anche tantissime etichette e regole da seguire. Lo saprà bene Letizia di Spagna, consorte del Re Felipe, che nel corso degli anni ha imparato a seguire il rigido protocollo iberico. Un regolamento preciso, ferreo, che ha stravolto la vita dell’ex giornalista televisiva. D’altra parte, è interessante notare anche come, nonostante le differenti provenienze geografiche e radici culturali tra le varie Casate Reali, alcune regole siano sopravvissute nel corso dei secoli. In particolare, è noto il precetto secondo il quale il Re e l’Erede al Trono non possano viaggiare insieme al fine di preservare il futuro della monarchia in caso di incidenti. Una regola cui origini ... Leggi su dilei

Dopo diversi trambusti, anche la corte di Spagna ha tirato un sospiro di sollievo: Letizia di Spagna è finalmente in vacanza nell’incantevole isola di Maiorca, insieme al Re Felipe e alle loro due spl ...

Letizia Ortiz indossa una tuta floreale, il look comodo che conquista (Foto)

Un tour reale nelle comunità spagnole e Letizia Ortiz in tuta floreale ha optato per un look informale che ha stupito tutti (foto). Un vero incanto la regina di Spagna con i suoi outfit, soprattutto d ...

