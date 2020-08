L’Esorciccio: trama, cast e curiosità sul film comico del 1975 (Di domenica 9 agosto 2020) L’Esorciccio è il film che andrà in onda su Rete 4 alle ore 16,47 di oggi La pellicola appartiene alla commedia all’italiana che ridicolizza un grande cult. Il riferimento in questo caso è L’Esorcista. Il film è del 1975. Ecco tutti i dettagli del film, con qualche curiosità e il cast. L’Esorciccio: trailer, trama, cast e curiosità L’Esorciccio è un film di genere comico. Il film è completamente in italiano, infatti si possono riconoscere personaggi che erano molto noti negli anni Settanta. Un antico amuleto viene scoperto in Iran e finisce nelle mani di un ragazzino che abita in un paesino del Lazio. Il padre ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : L’Esorciccio trama