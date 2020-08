L’emergenza migranti non è finita (anche se si parla d’altro…) (Di domenica 9 agosto 2020) L’Italia continua a vivere l’emergenza migranti. Nuova fuga dall’hotspot di Pozzallo. L’emergenza migranti, che pure continua ad interessare l’Italia, è passata in secondo piano per il coronavirus e per il decreto Agosto, approvato in Cdm e presentato in conferenza stampa. archivio Image / Cronaca / migranti / foto Imago/ImageI meriti del governo È giusto e doveroso sottolineare come ad oggi, dal punto di vista epidemiologico, l’Italia sta decisamente meglio dei vicini europei, Spagna in primis, quindi bisogna riconoscere che la macchina di controllo preparata dal governo per la fase di convivenza con il virus funziona. Sul valore del decreto Agosto (cosa prevede) non possiamo invece esprimerci. Imparata la lezione dei mesi scorsi e dei decreti precedenti, riteniamo ... Leggi su newsmondo

