Le10Sport: il Psg prepara il colpo Ronaldo (che avrebbe lasciato la Juve in caso di conferma di Sarri) (Di domenica 9 agosto 2020) Le10Sport spara un titolone su Cristiano Ronaldo, annunciando che il Paris Saint-Germain starebbe pensando di acquisirlo. Leonardo avrebbe già contattato l’agente del portoghese, Jorge Mendes, e i due si sarebbero dati appuntamento a Lisbona, durante le Final Eight di Champions. Lo stesso portale scrive che, se la Juventus avesse confermato Sarri, Ronaldo sarebbe andato via. Decisione di cui aveva avvertito la dirigenza bianconera. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

La voce circola da qualche ora, da che si è consumato lo strappo tra Maurizio Sarri e la Juventus. La voce riguarda Cristiano Ronaldo: se ne va anche lui? Si sussurra, si dice, non si smentisce. Ma or ...

"Il Paris Saint-Germain prepara un colpo colossale: Cristiano Ronaldo!": il titolo di Le10Sport non è certo prudente, tornano le voci di un possibile addio del portoghese dalla Juventus. Voci che, è b ...

