Le passioni degli assessori, Chicca Labruzzo e i suoi 'pepiti': 'I gatti per aprire mondi emotivi' (Di domenica 9 agosto 2020) Sono una compagnia discreta ma simpatica, sanno fare le coccole ma anche essere molto autonomi. E non è vero che siano meno fedeli dei cani. I gatti sono amici importanti e Carmelina Chicca Labruzzo ... Leggi su cesenatoday

Ultime Notizie dalla rete : passioni degli Le passioni degli assessori, Chicca Labruzzo e i suoi "pepiti": "I gatti per aprire mondi emotivi" CesenaToday La campionessa Federica Radicchi si laurea: “Sport e formazione le mie passioni”

Si è laureata al Cospecs con il massimo dei voti e lode accademica in “Scienze della Formazione e della Comunicazione”, la campionessa di pallanuoto Federica Radicchi, una lunga carriera sportiva pro ...

"Film, donne e cucina: la lezione di papà Ugo. Così ci ha insegnato a vivere di passioni"

Che estati quelle estati a Torvaianica, roba da far crepare d’invidia i frequentatori di altri più blasonati lidi. Giornate e notti di chiacchiere e bagordi, di mangiate e bevute, di risate e sport. E ...

