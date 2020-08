Le parole di Cristina Buccino su Andrea Iannone: ‘Ecco la verità’ (Di domenica 9 agosto 2020) Le parole di Cristina Da quando Andrea Iannone ha dovuto gettare la spugna con Giulia De Lellis, non si è più fatto vedere con una donna. In realtà ai tempi della quarantena forzata si diceva che stesse vivendo sotto lo stesso tetto con un’altra nota nel piccolo schermo. Si tratta di Cristina Buccino, ex naufraga di una vecchia edizione dell’Isola Dei Famosi. I due non sono mai usciti allo scoperto, anche se qualcuno ha affermato di averli visti insieme. Sui rispettivi profili social, per esempio, qualche settimana fa avevano pubblicato una foto con la proprietaria dello stesso ristorante. A evidenziare questo dettaglio ci ha pensato Karina Cascella, dato che all’evento era presente l’ex cognato. Davanti a simili affermazioni ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : parole Cristina Cristina Parodi, auguri speciali per il compleanno della mamma (Foto) Kontrokultura I genitori di Gregorio, bimbo di 2 anni affetto da malattia rarissima: “Noi non molliamo”

"Noi non molliamo". In queste poche parole è condensato tutto l'amore di Marta Bergomi e del compagno Lorenzo Borella per il loro figlio secondogenito Gregorio. Il bimbo, che compirà due anni il pross ...

Luca Argentero, le dolcissime parole su Instagram per figlia Nina Speranza

Quanto cambia la vita, quando arriva un figlio? Tanto, tantissimo. E non solo a livello di abitudini, ma anche e soprattutto a livello di emozioni e sensazioni, come dimostra Luca Argentero. L’attore ...

