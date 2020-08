Lampard sprona il Chelsea: “Si può fare di più” – VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bayern Monaco Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: «Il risultato non è bello, ma siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento e siamo stati alla loro altezza. Non si può mai essere contenti dopo una sconfitta. Ci sono molte cose su cui lavorare, ma non può succedere da un giorno all’altro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: «Il risultato non è bello, ma siamo scesi in campo con il giust ...

