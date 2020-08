L’account Fifa World Cup ‘anticipa’ la Roma: “Buona fortuna a Pedro in giallorosso” (Di domenica 9 agosto 2020) “Un saluto affettuoso al Chelsea da parte di un campione del mondo. Buona fortuna a Pedro in procinto di iniziare un nuovo capitolo della sua brillante carriera con la Roma“. Lo ha scritto l’account Twitter della Fifa World Cup che ha di fatto annunciato l’arrivo di Pedro Rodriguez in giallorosso, ancor prima dell’annuncio ufficiale della Roma. Leggi su sportface

