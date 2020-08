La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu si infortuna in studio e mostra i segni della caduta su Instagram (Di domenica 9 agosto 2020) Andrea Delogu, alla guida de La Vita in Diretta Estate assieme a Marcello Masi, è stata protagonista di una rocambolesca parentesi nel corso della puntata andata in onda venerdì 7 agosto 2020. La conduttrice 38enne, chiamata dal compagno di viaggio al centro dello studio del programma Rai, a causa dei tacchi è caduta, rialzandosi subito con il sorriso. “Era tutto calcolato, volevamo vedere se erano attenti a casa”: queste le parole pronunciate dalla moglie di Francesco Montanari nel momento in cui, da professionista ironica e preparata quale è, si è ricomposta immediatamente, rimettendosi in pochi secondi la scarpa che aveva perso. Anche Marcello Masi ha reagito alla situazione con un grande sorriso, ... Leggi su dilei

