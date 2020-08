La Uefa celebra il capitano azzurro: Insigne entra nella storia (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lorenzo Insigne è il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League nei due templi del calcio spagnolo: il Santiago Bernabeu di Madrid e il Campo Nou di Barcellona. Così la Uefa celebra il capitano azzurro che, grazie al rigore realizzato ieri, è l’unico calciatore italiano ad aver impresso il proprio nome nel tabellino dei due storici impianti iberici. Nonostante la sconfitta del Napoli gli azzurri, grazie al loro capitano, possono così fregiarsi di questo particolarissimo primato. “Probabilmente potevamo fare qualcosa in più – ha spiegato Insigne nel post gara – nel primo tempo, non siamo stati neppure ... Leggi su anteprima24

La UEFA Champions League ha celebrato il gol di Lorenzo Insigne nel match di stasera. Il rigore realizzato dal numero 24 non è stato sufficiente per il passaggio del turno, ma è stato comunque da reco ...Meno di 24 ore a Juventus-Lione, match spartiacque per il futuro europeo dei bianconeri.