La Tenente guida il balletto “Jerusalema” e la Marina avvia un’azione disciplinare. Lei si difende: “Non ho fatto niente di male” (Di domenica 9 agosto 2020) balletto in divisa, la Tenente di vascello rischia punizione VIDEO Una Tenente di vascello della provincia di Pescara è stata sottoposta a un provvedimento disciplinare per avere improvvisato un balletto con gli allievi della Mariscuola di Taranto durante la cerimonia di giuramento lo scorso giovedì. Il passo di danza dell’ufficiale della Marina Militare sulle note del tormentone estivo Jerusalema, canzone molto popolare su TikTok, è stato filmato con uno smartphone da uno spettatore e diffuso sui social. Il video è diventato virale e a quel punto è partita la comunicazione dell’avvio di un procedimento disciplinare di rigore nei confronti della Tenente. Il direttore ai corsi ... Leggi su tpi

barbaravola : @DHofmannsthal @IlPrimatoN Infatti il tenente alla guida è stata spostata a La Spezia e prevedono sanzioni. Ben gli sta. -

