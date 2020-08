La Sicilia blocca le tendopoli per i migranti: guerra con il governo (Di domenica 9 agosto 2020) Roberto Chifari Il governatore Nello Musumeci firma l'ordinanza anti coronavirus: più rigore e blocco della costruzione di tendopoli destinate ai migranti per contrastare il diffondersi del virus tra chi sbarca in Sicilia Detto, fatto. L'aumento della curva dei contagi ha indotto il governatore Nello Musumeci a porre rimedio. II numero uno di palazzo d'Orleans ha firmato di suo pugno una nuova ordinanza che limita le libertà fin qui concesse ai cittadini, ma pone anche nuove restrizioni su chi sbarca in Sicilia e in generale sui migranti. Un articolo specifico dell’ordinanza è dedicato all’emergenza migranti. Niente tendopoli per ospitare i migranti e in caso di altre strutture individuate dal ... Leggi su ilgiornale

Fino a due giorni fa, venerdì, erano 182 i migranti risultati positivi al Covid. Non pochi se si pensa che il totale dei contagi del giorno ammontava a 552. Non molti se invece si considera che stando ...

Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del viru ...

