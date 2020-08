La rivoluzione di Ellen, la prima calciatrice a giocare con i maschi (Di domenica 9 agosto 2020) È una piccola notizia, è una grande svolta. È il primo passo verso un futuro che oggi fatichiamo ad immaginare. Certo, la strada è ancora lunga ma la direzione ormai è ben definita e – se non altro – il primo tabù è stato abbattuto. Dunque: Ellen Fokkema, una calciatrice olandese di 19 anni, giocherà da quest’anno con una squadra maschile. È la prima volta che succede nel calcio «dei grandi». Leggi su vanityfair

E' una ragazza olandese di 19 anni e ha ottenuto la licenza per giocare nel Voetbalvereniging Foarut, in forza alla prima squadra mista della storia. «Gioco con questi ragazzi da quando ho cinque anni ...

Chi ci provò per primo fu Luciano Gaucci, ma il suo tentativo fallì. Molti anni dopo, il calcio internazionale guarda con attenzione a quel che sta succedendo in Olanda. Per la prima volta nella stori ...

