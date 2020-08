La questione morale dei deputati con il bonus covid: 3 della Lega, un M5S e un Italia Viva (Di domenica 9 agosto 2020) La questione morale dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus covid da 600 euro per le partite iva e per gli autonomi nei due mesi di lockdown è ormai deflagrata nel silenzio agostano del Parlamento. Terrà sicuramente banco nei prossimi giorni, anche perché arriva proprio alla vigila del referendum sul taglio dei parlamentari sul quale il No stava guadagnando terreno nell’ultimo periodo. Ma chi sono i deputati con bonus covid e cosa si sa di loro? LEGGI ANCHE > «Cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus covid» Chi sono i deputati con bonus covid e di quale partito fanno parte Al momento, si ... Leggi su giornalettismo

ginugiola : RT @MilkoSichinolfi: Deve essere un coro unanime. Non è una questione politica. Parliamo di morale. Quindi subito #FuoriINomi !!! - 1969Tonger : RT @MilkoSichinolfi: Deve essere un coro unanime. Non è una questione politica. Parliamo di morale. Quindi subito #FuoriINomi !!! - Paolo_Boffa : @PlazaBologna @Apndp Ecco. Quindi la questione è tutta morale. Ma consentire per legge un comportamento con poco se… - pelias01 : RT @MilkoSichinolfi: Deve essere un coro unanime. Non è una questione politica. Parliamo di morale. Quindi subito #FuoriINomi !!! - braveheartmmt : @Fragment_84 @Krakart @borghi_claudio @Francis79672437 @LadyMagenta1 @fattoquotidiano È il contrario. Sei tu farne… -

Ultime Notizie dalla rete : questione morale Ritorna la questione morale? L'HuffPost Mentana: “Vengano resi noti i nomi dei furbetti del bonus”

Il direttore del Tg di La7 si complimenta con la collega di Repubblica che ha portato alla luce il caso. E su Facebook, Mentana scrive: “Il grave è che tutto ciò sia vergognoso ma formalmente legale”.

Scandalo: cinque deputati chiedono il bonus partita Iva

Repubblica smaschera i "furbetti di Montecitorio". I nomi protetti dalla legge sulla privacy. Tre della Lega, un M5s e un IV? Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi el ...

Il direttore del Tg di La7 si complimenta con la collega di Repubblica che ha portato alla luce il caso. E su Facebook, Mentana scrive: “Il grave è che tutto ciò sia vergognoso ma formalmente legale”.Repubblica smaschera i "furbetti di Montecitorio". I nomi protetti dalla legge sulla privacy. Tre della Lega, un M5s e un IV? Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi el ...