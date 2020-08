La prima volta di Dennis Foggia, vittoria italiana in Moto3 a Brno: Antonelli sfiora il podio nel finale (Di domenica 9 agosto 2020) Comincia come meglio non potrebbe la domenica di Brno per il motociclismo italiano, Dennis Foggia vince il Gran Premio della Repubblica Ceca di Moto3, compiendo una vera e propria impresa. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota del Team Leopard non lascia scampo ai propri rivali, tagliando per primo il traguardo dopo una intensa lotta prima con Ogura e poi con Arenas, giunti entrambi sul podio rispettivamente al terzo e secondo posto. prima vittoria in stagione per Foggia, che riscatta alla grande un inizio di campionato non proprio esaltante, caratterizzato da più bassi che alti. sfiora il podio invece Niccolò Antonelli, che non riesce nel finale ad ... Leggi su sportfair

borghi_claudio : Oh finalmente. Vedo in tendenza #Referendum2020_iovotoNo Per la prima volta un hashtag che ci ricorda che si sta ch… - matteosalvinimi : A sinistra promettono le stesse cose da 30 anni. Adesso, per la prima volta, il 20 e il 21 settembre possiamo cambi… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Antonio Canova, Venere italica, 1822-23, variante dell’opera eseguita per la prima volt… - analista1972 : @milaunicoamore @Tannhauser00 Per me comunque ha fatto bene. Certe azioni le fai solo se sai che fa bene alla coppi… - antonemiliok : RT @Rita_Pavone_: Cara #FrancaValeri, la cosa che mi rimarrà nel cuore per sempre,è che per la prima volta il tributo ad una grande artista… -

Ultime Notizie dalla rete : prima volta Prima volta alla post-season del Chievo, Aglietti ha festeggiato l'anno scorso Città della Spezia Franca Valeri è morta: aveva appena compiuto 100 anni

pronti a farci ridere ed emozionare come la prima volta. I desideri però, si sa, raramente si avverano: in questo 2020 sempre più impietoso, dunque, ci tocca dire addio anche ad una delle ultime ...

Lancia bomba molotov contro il negozio cinese, i testimoni: «È entrato, poi l’inferno»

«Tremo. Sto tremando. Non riesco a smettere. Ho bisogno di stare in piedi. Ho visto tutto, è scappato in via della Campana, aveva il volto coperto dalla mascherina e un cappello di lana in testa». Via ...

