La paura degli inquirenti: Gioele ucciso da mamma Viviana prima del suicidio (Di domenica 9 agosto 2020) E’ una ipotesi che prende sempre più piede, e che lascia tutti sconvolti, quella che arriva dalla Sicilia. Le ricerche sono iniziate questa mattina all’alba ma per il momento, il piccolo Gioele non si trova da nessuna parte. Ed è per questo che gli inquirenti ipotizzano che Viviana Parisi, possa averlo ucciso e seppellito. In seguito si sarebbe poi suicidata, gettandosi forse da un traliccio della luce. E’ questa la ricostruzione che gli inquirenti non possono escludere, anche se la speranza è quella che il bambino possa essere ancora vivo. Le ore passano però, e di lui non si trovano tracce, ed è per questo che si ipotizza una possibile sepoltura. Non c’è da aggiungere molto altro. Bisognerà aspettare di capire la precisa ... Leggi su ultimenotizieflash

