La Nazione – Speranza Fiorentina per Nainggolan, ma l’Inter può lasciarlo al Cagliari (Di domenica 9 agosto 2020) Tanti dubbi sul futuro di Radja Nainggolan E’ avvolto nei dubbi e nelle incertezze il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga a terminato il suo prestito al Cagliari dall’Inter e a fine stagione tornerà in nerazzurro con la Sardegna che resta la sua meta preferito per il futuro. Su di lui, secondo La Nazione, c’è sempre la Fiorentina che non demorde. I viola attendono gli sviluppi e soprattutto per la società di Commisso “sarà necessario aspettare le decisioni dell’Inter che potrebbe anche prolungare il prestito del belga al Cagliari. I due club ne parleranno quando la dirigenza gigliata e i nerazzurri si troveranno per discutere del futuro di Dalbert e Biraghi, con quest’ultimo ... Leggi su intermagazine

_intermagazine : La Nazione – Speranza Fiorentina per Nainggolan, ma l’Inter può lasciarlo al Cagliari - Massimi47715989 : NON DOVEVA CHIUDERE HA CHIUSO E LE ZONE ROSSE LE HA LASCIATE APERTE IL CARO CONTE TACCHIA E MI… - debufred : Ha voglia #Speranza ad affermare di aver salvato la #Nazione con il #confinamento generale.. Al Sud la chiusura er… - Massimi47715989 : Insieme a Speranza insieme alla lamorgese e a tutti i balordi che ti sono a seguito di 40000 morti e sei responsabi… - britalosauro : @patriziaandreoz Continuo a chiedermi: Siamo una nazione di perculatori seriali o di ignoranti senza speranza? -

Ultime Notizie dalla rete : Nazione Speranza “Voglio vivere“ Grido universale di speranza La Nazione Anziana strangolata a Brugherio, la difesa riapre il caso: "Il marito non ha confessato"

Brugherio (Monza Brianza), 9 agosto 2020 - "Una bella signora, elegante... la vedevo in macchina fino a qualche tempo fa e salutava sempre con un gesto della mano... chissà cosa è successo" dice la si ...

"Pillola abortiva, siamo pronti ad adeguarci"

"Abbiamo già chiesto al Ministero della Salute di avere il parere del Consiglio Superiore di Sanità nonché le indicazioni su tempistiche e contenuti delle direttive ministeriali di adozione del provve ...

Brugherio (Monza Brianza), 9 agosto 2020 - "Una bella signora, elegante... la vedevo in macchina fino a qualche tempo fa e salutava sempre con un gesto della mano... chissà cosa è successo" dice la si ..."Abbiamo già chiesto al Ministero della Salute di avere il parere del Consiglio Superiore di Sanità nonché le indicazioni su tempistiche e contenuti delle direttive ministeriali di adozione del provve ...