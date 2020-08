La morte di Viviana Parisi e la ricerca di Gioele Mondello: la nuova macabra ipotesi (Di domenica 9 agosto 2020) In queste ore proseguono in modo incessante le ricerche di Gioele Mondello, il piccolo di soli 4 anni figlio della dj quarantatreenne Viviana Parisi trovata senza vita vicino a Caronia (Messina). Ogni momento che passa aumenta la paura di non riuscire a trovare il bambino, o di non trovarlo in vita. Il corpo esanime della donna è stato rinvenuto ieri, Sabato 8 Agosto in un boschetto. Tutta la notte sono state poste in essere attività di ricerca a tappeto in tutta la zona, circa 500 ettari sono stati percorsi dalle unità cinofile e da tutte le squadre coinvolte. Al momento non si hanno notizie del piccolo, le ipotesi sono tutte al vaglio degli inquirenti si potrebbe ipotizzare anche che il piccolo Gioele non stesse con la madre al momento ... Leggi su quotidianpost

