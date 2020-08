"La matrigna cattiva, scappata nel bosco". Agghiacciante: cosa scriveva un mese fa Viviana Parisi (Di domenica 9 agosto 2020) Il cadavere trovato nei boschi di Caronia, provincia di Messina, nei pressi dell'autostrada, è quello della dj Viviana Parisi. Non si trova però Gioele, il figlio di 4 anni: i due erano spariti da lunedì. Ed in questo contesto si cercano spiegazioni, dettagli, particolari. E uno di questi sta in un post scritto dalla Parisi circa un mese fa, parole che lasciavano intendere in modo abbastanza chiaro come attraversasse un momento molto difficile, attanagliata dalla depressione, acuita dalla paranoia per il coronavirus e per gli effetti nefasti che il lockdown aveva avuto su di lei. Ed eccoci al post, in cui la dj scriveva: "Cinque anni fa i miei ormoni sono cambiati e gli ormoni di una donna sono veramente complicati e difficili da gestire - premetteva -. Alla nascita del ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Le parole di Viviana Parisi, un mese fa su #Facebook, che sembrano quasi anticipare la tragedia avvenuta nelle ulti… - NewSicilia : Viviana Parisi e il figlio piccolo #scomparsi dopo #incidente sull'#A20, dalle testimonianze ai post sui social.… - FiorediCardo_ : Parliamo dei messaggi che mandano le troie defogna e clown per succhiare morbosità da scommesse su impiccata per sc… - recordisco : Troppo colta, preparate ed educata @paolatommasi tra le grinfie della matrigna cattiva e spocchiosa @claudiafusani. #omnibusla7 - nemes1ck : @OnlyjjadeG C’è una città chiamata storybrooke, li vive un bambino con la sua matrigna (la regina cattiva di bianca… -

Ultime Notizie dalla rete : matrigna cattiva Dj scomparsa trovata morta, l'ultimo post del marito: «Tornate a casa non vi succederà niente» Il Messaggero Dj scomparsa trovata morta, l'ultimo post del marito: «Tornate a casa non vi succederà niente»

«Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte»: l'ultimo appello alla moglie l'ha a ...

Viviana Parisi, nei post social gli ultimi sfoghi: «Due anni fa mi sono chiusa in un bunker...»

Ormai è certo, il cadavere irriconoscibile trovato nei boschi di Caronia (Messina) è quelllo della dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni il 3 agosto. Quasi un mese fa la donna su ...

«Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte»: l'ultimo appello alla moglie l'ha a ...Ormai è certo, il cadavere irriconoscibile trovato nei boschi di Caronia (Messina) è quelllo della dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni il 3 agosto. Quasi un mese fa la donna su ...