“La mamma di Parma non è no vax”: parlano gli avvocati (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto di Isabella Giampaolo, legale di P., la mamma di Parma, dell’avvocato Corrado Bandini e Francesca Garisto. La nota è una richiesta di rettifica dell’articolo apparso sulla Gazzetta di Parma di ieri, dal titolo ‘Vaio: si chiude in bagno per non vaccinare il figlio’ e a pag. 25 ‘Il Caso: il mio bimbo non lo vaccinate. Madre no vax si chiude in bagno a Vaio’. L’agenzia Dire aveva appreso dalla mamma che il bambino, portato con lei in casa famiglia, sarebbe stato “costretto alle vaccinazioni” anche se, come la stessa avvocata aveva spiegato, il bambino “era stato finora sollevato dall’obbligo in virtù di certificazione medica e non si trattava in alcun modo di un caso di genitore ‘no vax'”. Leggi su dire

