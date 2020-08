La lettera di Mika per Beirut: “Non riesco a smettere al rumore assordante delle esplosioni” (Di domenica 9 agosto 2020) La lettera di Mika per Beirut viene pubblicata oggi sul Corriere della Sera. L'artista, di origini libanesi, ha scritto una lettera per la città di Beirut gravemente colpita da due esplosioni negli scorsi giorni, che hanno causato più di 100 morti e migliaia di feriti. Le due esplosioni si sono verificate nella zona del porto di Beirut da 2400 kg di materiale esplosivo rimasto incustodito per anni. Il bilancio alla data odierna è di 154 morti e 5000 feriti, un'aria tossica e un'ipotesi spaventosa da parte del presidente Aoun: "Potrebbe non essere stato un incidente". Numerosi gli artisti italiani che hanno lasciato un messaggio sui social per Beirut e per tutto il Libano, tra questi non poteva mancare il cantante anglo-libanese ... Leggi su optimagazine

«Così vicino a te, devastata dall’apocalisse, non riesco a smettere di guardare attonito i visi martoriati dei miei fratelli e delle mie sorelle. Nei loro occhi intravedo il terrore, le lacrime. Mi ve ...

Mia cara Beirut, è mattina presto da questa parte del mar Mediterraneo, e mi sento al tempo stesso così vicino e così lontano da te. Così vicino a te, devastata dall’apocalisse, non riesco a smettere ...

«Così vicino a te, devastata dall'apocalisse, non riesco a smettere di guardare attonito i visi martoriati dei miei fratelli e delle mie sorelle. Nei loro occhi intravedo il terrore, le lacrime. Mi ve ...