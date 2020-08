La furia di Stroll senior: 'Racing Point legale, ci vogliono infangare e non lo permetterò' (Di domenica 9 agosto 2020) Lawrence Stroll non ci sta e va all'attacco. Dopo la sentenza della Fia che ha riconosciuto esserci stato passaggio di conoscenze tra Mercedes e Racing Point sulle prese d'aria dei freni, ma pure che ... Leggi su gazzetta

