La Fiorentina torna a puntare su Nainggolan

Firenze, 9 agosto 2020 - La Fiorentina tornerà a radunarsi intorno al 20-22 agosto a Firenze per la ripresa della preparazione. Intanto il club viola sta valutando vari prospetti per completare la pro ...

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli torna in politica. Lo farà nelle prossime elezioni regionali toscane dove sarà capolista per la Lega nel collegio di Firenze Città.

