La famosa attrice e la lotta contro il cancro: “Non è facile” (Di domenica 9 agosto 2020) Le sue foto a fine articolo. La ricordiamo come Brenda, uno dei principali personaggi di Beverly Hills 90210. Oggi Shannen Doherty ha 49 anni e negli ultimi anni ha combattuto contro un terribile male, il cancro. L’attrice statunitense ha aggiornato costantemente i suoi fan sui social sulle sue condizioni di salute e sempre sul web annunciò che il terribile male era andato via. “Fortunata, favorita dalla sorte e non c’è un solo giorno che io non ringrazi Dio per avermi donato la vita che ho. Quindi torno al lavoro con un ottimo spirito. Uno spirito di gratitudine e amore e profonda riconoscenza. C’è bellezza in ogni cosa“: fu un vero inno alla vita di Shannen e fu ripreso da tutti i giornali del mondo! Centomila reazioni al post, migliaia di commenti: ... Leggi su howtodofor

Mariate02711852 : RT @angela3nipoti1: Alfred Stevens Portrait of Sarah Bernardt Famosa Attrice Teatrale 1886 Buona serata a tutti @migliaccio31 @albertopetro… - marialves53 : RT @angela3nipoti1: Alfred Stevens Portrait of Sarah Bernardt Famosa Attrice Teatrale 1886 Buona serata a tutti @migliaccio31 @albertopetro… - Xv4jdAJMm8iQbQJ : RT @angela3nipoti1: Alfred Stevens Portrait of Sarah Bernardt Famosa Attrice Teatrale 1886 Buona serata a tutti @migliaccio31 @albertopetro… - FeedelissimoCom : Coronavirus, la famosa attrice si mostra così e lancia un appello - MicheleCanzian1 : Addio a #francavaleri La famosa attrice era nata a #Milano nel 1920 e aveva compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio!… -