La crisi politica del Libano, spiegata (Di domenica 9 agosto 2020) Ministeri assediati, lanci di pietre e molotov, slogan contro la classe politica corrotta risuonano nell’aria di una Beirut che non ha più nulla da perdere. A innescare le nuove proteste è stata l’esplosione che il 4 agosto ha distrutto il porto e le zone limitrofe a causa dalla negligenza dei politici libanesi e da quelle … InsideOver. Leggi su it.insideover

PaoloGentiloni : Non dimentichiamo il #Libano. La tragedia del 4 agosto avrà conseguenze drammatiche. Crisi politica e finanziaria,… - Internazionale : La tragedia a Beirut si è verificata nel contesto di un’economia in crisi, con una classe politica screditata e un… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, RECORD DI TESSERE PER LA LEGA: LE VERE CIFRE, CROLLA LA MENZOGNA SULLA CRISI - Zillo1998 : Aspetto con trepidazione i nomi dei 5 furbetti di Montecitorio che hanno chiesto il bonus INPS da 600 euro. Dovrann… - barbarapanelli : RT @GiovanniAgost20: Ci sono persone che credono che questa crisi economica, politica e sociale, sia momentanea e non strutturale, ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi politica La doppia crisi politica che paralizza la Tunisia AGI - Agenzia Italia Vitta: 'Si potrà discutere pure di aumento del coefficiente'

Sarà però necessario evitare un dissesto finanziario che comprometterebbe poi l'attività politica nei prossimi anni. Il meccanismo ci ha permesso di risanare le finanze prima che arrivasse questa ...

Inps: Iovino (M5S), 'impensabile che deputati chiedano bonus'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “La notizia di cinque parlamentari che avrebbero chiesto ed ottenuto il bonus di 600 euro riservato a partite iva e lavoratori autonomi per rispondere alla crisi colpisce e ...

Sarà però necessario evitare un dissesto finanziario che comprometterebbe poi l'attività politica nei prossimi anni. Il meccanismo ci ha permesso di risanare le finanze prima che arrivasse questa ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “La notizia di cinque parlamentari che avrebbero chiesto ed ottenuto il bonus di 600 euro riservato a partite iva e lavoratori autonomi per rispondere alla crisi colpisce e ...