La collaboratrice di una senatrice dell'Arkansas: "Sono andata a casa sua, l'ho uccisa e ho nascosto il corpo" (Di domenica 9 agosto 2020) “Andai nella casa della senatrice, la uccisi intenzionalmente e nascosi il corpo”. Ad oltre un anno dall’arresto, la 49enne Rebecca Lynn O’Donnell ha ammesso in tribunale di aver ucciso la senatrice dell’Arkansas Linda Smith, di cui era stretta amica e collaboratriceLa donna non avrebbe spiegato il motivo del egsto, anche se secondo l’accusa fu per soldi. La donna, che ora deve scontare 40 anni per omicidio, era finita in manette meno di due settimane dopo che il corpo della senatrice era stato trovato nel giardino nel retro della sua casa. La famiglia della vittima ha sostenuto che O’Donnell era stata scoperta ... Leggi su huffingtonpost

Non saranno obbligatori ma volontari anche se si prevede un'ampia partecipazione. Partiranno il prossimo 20 agosto i test sierologici sugli insegnanti e i collaboratori scolastici di Roma e del Lazio ...

Palermo, novembre 1981- Sotto i colpi di uno spietato gruppo di fuoco, nei pressi del Policlinico, viene ammazzato Lillo (Calogero) Santangelo, giovane studente della facoltà di medicina. Un delitto r ...

