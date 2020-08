La bulimia di Ilaria Cusinato. E le parole di Federica Pellegrini: «Ci sono passata anche io» (Di domenica 9 agosto 2020) A sostegno di Ilaria è arrivata anche Federica Pellegrini , che alla Gazzetta ha confessato: «A 17 anni non mi piacevo più. Vomitare per me era rientrare nel mio corpo da ragazzina. Viviamo in ... Leggi su corriere

Corriere : La bulimia (superata) di Cusinato. E le parole di Federica Pellegrini: ‘Ti capisco, ci ... - SwimmerShopit : Nuoto, Ilaria Cusinato confessa, ho avuto problemi di bulimia nervosa - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Cusinato Cusinato: la confessione: In fuga dalla bulimia. Dal malessere, che ne… -

Ultime Notizie dalla rete : bulimia Ilaria Ilaria Cusinato e la bulimia: “Potevo spendere 60 euro in dolci e poi vomitare. Ma nel 2018…” Golssip Nuoto, Ilaria Cusinato: «Mi vedevo grassa, poi la bulimia». Ora ne è uscita con l’aiuto di Federica Pellegrini

Copenaghen, anno 2017. Nelle corsie della Royal Arena si fa largo a colpi di bracciate una giovane nuotatrice padovana. Appena diciottenne e sconosciuta ai più. Arriva da Cittadella e il suo nome non ...

Cusinato: la confessione

In fuga dalla bulimia. Dal malessere, che neanche le medaglie potevano lenire. Ilaria Cusinato ha sofferto, s’è tenuta tutto dentro e ha atteso oltre un anno per spiegare i veri motivi del suo ritorno ...

Copenaghen, anno 2017. Nelle corsie della Royal Arena si fa largo a colpi di bracciate una giovane nuotatrice padovana. Appena diciottenne e sconosciuta ai più. Arriva da Cittadella e il suo nome non ...In fuga dalla bulimia. Dal malessere, che neanche le medaglie potevano lenire. Ilaria Cusinato ha sofferto, s’è tenuta tutto dentro e ha atteso oltre un anno per spiegare i veri motivi del suo ritorno ...