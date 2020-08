La Bielorussia al voto, la casalinga 37enne Svetlana Tikhanovskaya sfida l’«ultimo dittatore d’Europa» (Di domenica 9 agosto 2020) Il profilo Instagram ufficiale della sua campagna elettorale ha come foto profilo ancora quella di suo marito. Anche il nome è di Serghei Tikhanovsky. Scorrendo gli ultimi post compare invece il volto di Svetlana: occhi scuri, capelli castani, sguardo profondo. Una pagina social che per certi aspetti è lo specchio della sua campagna elettorale: fino a poco tempo fa Svetlana Tikhanovskaya era una timida presenza ai convegni del marito, oggi è l’unica vera sfidante di colui che viene considerato «l’ultimo dittatore d’Europa», il presidente Aleksandr Lukashenko. Svetlana, ex insegnante d’inglese di 37 anni, è scesa in campo dopo l’arresto del marito, blogger e oppositore politico, definito il Navalny ... Leggi su open.online

