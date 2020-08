Klopp e la vittoria della Premier League: “Sensazione mai provata prima. Non riuscivo a smettere di piangere” (Di domenica 9 agosto 2020) Un momento che difficilmente a Liverpool dimenticheranno: la vittoria della Premier League, trent'anni dopo l'ultima volta. Protagonista assoluti Mané, Firmino, Salah e tutta la squadra Reds, ma soprattutto il tecnico tedesco Jurgen Klopp. Ed è proprio l'allenatore che, attraverso il sito ufficiale e il documentario dedicato all'impresa della società inglese, ha raccontato i momenti immediatamente precedenti e successivi alla vittoria del titolo.Klopp: "Non capivo nulla. Non riuscivo a smettere di piangere"caption id="attachment 999361" align="alignnone" width="637" Klopp (getty images)/caption"Ho contato i minuti ed è stato semplicemente incredibile. Uno dei migliori momenti ... Leggi su itasportpress

marcomanz1 : @dvalente86 @tal_Marco @NonSoloJuve Si ma ci sono esempi come il Liverpool che ha dato 3 anni a Klopp per vincere .… - ItaSportPress : Klopp e la vittoria della Premier League: 'Sensazione mai provata prima. Non riuscivo a smettere di piangere' -… - MinaInterista : @pepito2402 Lui, Caressa, Zazzaroni e Battito sarebbero capaci di non far vincere più nulla al Liverpool di Klopp a… - alexcobra11 : @_alex91_ @DaniloServadei @BioNeonHero @EddiePepsi @Gioss17v Eh ma l'unico nome in alternativa è Inzaghi. Se Arriva… - sportli26181512 : Intermania: l'esempio di Klopp, impossibile per Conte: Antonio Conte vive sempre e solo per la vittoria. Dopo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp vittoria Klopp e la vittoria della Premier League: “Sensazione mai provata prima. Non riuscivo a smettere di piangere” ItaSportPress Klopp e la vittoria della Premier League: “Sensazione mai provata prima. Non riuscivo a smettere di piangere”

“Ho contato i minuti ed è stato semplicemente incredibile. Uno dei migliori momenti calcistici della mia vita che ho vissuto senza essere allo stadio”, ha detto Klopp spiegando quella giornata passata ...

L'IMBOSCATA - Sarri e i bianconeri, dentro o fuori. Ma è una

Dentro o fuori. La strada della Juventus (e quella di Maurizio Sarri) non prevede ritorno. E' il “confine“: quello che fa accedere alla Champions che conta. Là dove duelleranno le prime otto del conti ...

“Ho contato i minuti ed è stato semplicemente incredibile. Uno dei migliori momenti calcistici della mia vita che ho vissuto senza essere allo stadio”, ha detto Klopp spiegando quella giornata passata ...Dentro o fuori. La strada della Juventus (e quella di Maurizio Sarri) non prevede ritorno. E' il “confine“: quello che fa accedere alla Champions che conta. Là dove duelleranno le prime otto del conti ...