Katia Ricciarelli spiazza Pierluigi Diaco con una confessione in diretta: “Amo giocare alle slot machine” (Di domenica 9 agosto 2020) Giunge una nuova confessione da parte di Katia Ricciarelli, la cantante dice di amare le slot machine, ma di non avere il vizio del gioco, e spiazza Diaco Continua a sorprendere Katia Ricciarelli e durante la puntata del 7 agosto di Io e Te arriva una nuova confessione in diretta. La rivelazione fatta dalla cantante giunge proprio nel momento in cui si sta occupando del suo spazio “La posta del cuore”. La Ricciarelli ha letto la lettera di una signora preoccupata perché il marito ha cominciato a giocare online. La donna ha anche aggiunto che per fortuna non ha messo a rischio i beni della famiglia. Così la signora della lettera ha chiesto un consiglio alla ... Leggi su kontrokultura

