Juventus Women, Gama: “Prima gara casalinga e prestazione in crescita” (Di domenica 9 agosto 2020) “Altri minuti messi nelle gambe grazie alla prima prova casalinga. Una prestazione in crescita da cui trarre buoni spunti. Avanti così“. Lo ha scritto Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria in amichevole per 4-0 dei bianconeri contro il Servette. Leggi su sportface

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juventus Women prepara la ripresa del campionato: dal 13 il trofeo Veolia a Lione - TUTTOJUVE_COM : La Juventus Women prepara la ripresa del campionato: dal 13 il trofeo Veolia a Lione - ficusofDOOM : RT @poetssea: sempre detto che la juventus women è la squadra che amo a partire da chi gestisce il profilo twitter byeee - JuliaGoldmine : RT @poetssea: sempre detto che la juventus women è la squadra che amo a partire da chi gestisce il profilo twitter byeee - SylvieManet : RT @poetssea: sempre detto che la juventus women è la squadra che amo a partire da chi gestisce il profilo twitter byeee -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women Juventus Women-Servette 4-0: vittoria tonda in amichevole Juventus News 24 Juventus Women, Gama: “Prima gara casalinga e prestazione in crescita”

Una prestazione in crescita da cui trarre buoni spunti. Avanti così“. Lo ha scritto Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria in amichevole per ...

GAMA: "Prima prova casalinga e prestazione in crescita. Avanti così"

Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria in amichevole per 4-0 contro il Servette: "Altri minuti messi nelle gambe grazie a ...

Una prestazione in crescita da cui trarre buoni spunti. Avanti così“. Lo ha scritto Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria in amichevole per ...Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria in amichevole per 4-0 contro il Servette: "Altri minuti messi nelle gambe grazie a ...