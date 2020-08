Juventus, retroscena esonero Sarri: l’ultimatum di Cristiano Ronaldo (Di domenica 9 agosto 2020) Cristiano Ronaldo potrebbe aver avuto un peso notevole per la decisione della Juventus di esonerare Maurizio Sarri. Secondo quanto afferma Le10Sport che cita Telelombardia, CR7 avrebbe dato una sorta di ultimatum alla società dopo l'eliminazione dalla Champions League: o lui o il mister.esonero Sarri: ultimatum di Cristiano Ronaldocaption id="attachment 983635" align="alignnone" width="594" Cristiano Ronaldo Sarri (getty images)/captionPrima dell’esonero dell'allenatore toscano, Cristiano Ronaldo avrebbe posto un ultimatum alla società: senza l’addio del tecnico sarebbe andato via lui da Torino. Una decisione che, per ovvie ... Leggi su itasportpress

