Juventus, Pirlo: “Orgoglioso di ricevere tanta fiducia dal club. Sono pronto” (Di domenica 9 agosto 2020) “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità“. Sono queste le prime parole di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus. All’indomani dell’eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League contro il Lione, dopo l’esonero di Sarri, è arrivato l’annuncio del nuovo tecnico. Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️.I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus. Ready for this amazing opportunity! ... Leggi su sportface

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! ??… - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - Juventusfc36 : @Pirlo_official @juventus @juventusfc Maestro in bocca al lupo. - NoNameAgency_ : Voglio vedere se quando alzerà la coppa dalle grandi orecchie riuscirà a farci un sorriso! Forza Mister #Pirlo! ?… -