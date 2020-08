Juventus, Pirlo “Felice e fiero, pronto per questa fantastica chance” (Di domenica 9 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. pronto per questa fantastica opportunità!”. Così il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, commenta su Twitter l'incarico che il presidente Agnelli, dopo l'esonero di Maurizio Sarri, ha deciso di assegnargli.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

