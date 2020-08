Juventus, Pirlo: “Fantastica opportunità e orgoglioso della fiducia del club” (Di domenica 9 agosto 2020) Prima parole espresse con un messaggio sul proprio profilo Instagram di Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus. L'ex centrocampista bianconero ha scritto: "Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus.Pronto per questa fantastica opportunità!". Il campione del mondo 2006 è alla prima esperienza in panchina e ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 2022.STUDIA PEPAndrea Pirlo sta frequentando il Master Uefa Pro, il massimo corso per allenatori. Un corso iniziato a settembre che si chiuderà con la presentazione della tesi (entro il 21 agosto) e successiva discussione. I compagni di corso raccontano che Andrea ha un’idea precisa in testa: ama un calcio di palleggio, con lo sviluppo ... Leggi su itasportpress

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! ??… - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - RobiRobigno : @Pirlo_official @juventus @juventusfc Sei viscido - salvatorinicola : @Pirlo_official @juventus @juventusfc Mister @Pirlo_official in bocca al lupo.....però tagghi la Juve giusta (@juventusfc ) -