Juventus, Pirlo è la scommessa bianconera: le prime parole da neo tecnico (Di domenica 9 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo tecnico della Juventus, l'ex centrocampista e campione del Mondo 2006 ha sostituito Maurizio Sarri.Il "Maestro" era stato scelto dal club bianconero per guidare l'U23, la disfatta in Champions League con la conseguente eliminazione a opera del Lione ha fatto sì che ricevesse una promozione inaspettata. Un momento davvero di grande emozione per Pirlo che, attraverso il proprio profilo instagram, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CDrPQaPo8-B/" Leggi su mediagol

