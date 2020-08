Juventus, Pirlo allenatore è un salto nel buio: Agnelli insegue la suggestione di Guardiola e Zidane. Basterà per vincere la Champions? (Di domenica 9 agosto 2020) Adesso la scelta diventa semplicemente un azzardo. Se esonerare Sarri dopo l’eliminazione in Champions contro Lione e un campionato vinto senza convincere poteva avere un senso, prendere Andrea Pirlo come suo successore è una scommessa molto rischiosa: significa mettere sul tavolo gli ultimi nove scudetti e l’egemonia di un decennio, per inseguire il sogno della Champions e la favola del campione sul campo che diventa campione anche in panchina. Andrea Agnelli ci ha messo meno di 24 ore a chiudere la parentesi Sarri – appena un anno, che ha portato uno scudetto e zero entusiasmo – e ad aprire la molto più suggestiva “era Pirlo”. Segno che l’idea gli ronzava già da tempo nella testa. Ed in effetti gli habitué di casa ... Leggi su ilfattoquotidiano

