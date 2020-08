Juventus, Maifredi: 'Sarri ha sbagliato, Pirlo ok con i senatori' (Di domenica 9 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Maifredi Maifredi: “Sarri ha sbagliato, Pirlo ok con i senatori. Io però avrei fatto tornare Allegri...” La Gazzetta dello Sport Juve: con Sarri è finita come con Maifredi, ma senza l'onore delle armi

Champions addio. Tanto per cambiare. Serataccia davanti alla televisione senza neppure il provvidenziale medicamento dello sfogo urlato per educazione verso i v ...

I 419 pazzi giorni di una meteora di nome Maurizio

Il (presunto) calcio champagne non porta bene alla Juventus. Questione di Dna, probabilmente. O del fatto che a Torino, città concreta e operaia, il risultato vada di pari passo con lo spettacolo: se ...

