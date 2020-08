Juventus-Lione, Aulas sbotta: “La panchina bianconera ha messo pressione all’arbitro” (Di domenica 9 agosto 2020) La Juventus costretta a dire addio per l'ennesima volta al sogno di poter trionfare in Champions League.VIDEO Juventus, al via l’era Pirlo: veroniche e punizioni capolavoro, il meglio del Maestro in bianconero…I bianconeri dopo aver subito l'1-0 all'andata hanno vinto solo di misura contro il Lione (2-1), ma in virtù delle reti segnate in trasferta ad ottenere il pass per i quarti di finale è stata la compagine francese. Il tonfo europeo ha costretto la dirigenza bianconera a cambiare tecnico e di conseguenza c'è stato l'esonero di Maurizio Sarri, al suo posto è arrivato Andrea Pirlo che avrebbe dovuto guidare l'U23 juventina. Intanto, tornando indietro alla sfida di Champions contro i transalpini, sono arrivate le parole pesanti da parte del presidente del ... Leggi su mediagol

