Juventus, la bomba dalla Francia: “Cristiano Ronaldo avrebbe comunicato l’addio in caso di conferma di Sarri” (Di domenica 9 agosto 2020) Sono ore calde in casa Juventus, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Lione il club bianconero ha deciso per il ribaltone in panchina. E’ stato esonerato Maurizio Sarri, al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo, una decisione che ha già portato tanti motivi di discussione. Ma emergono nuovi dettagli sull’addio con l’ex Napoli. Il provvedimento sarebbe arrivato anche in seguito ai cattivi rapporti tra l’allenatore e Cristiano Ronaldo. L’ultima indiscrezione è veramente clamorosa ed arriva direttamente dalla Francia. Secondo quanto riporta “Le10Sport”, il portoghese avrebbe avuto un confronto con la dirigenza bianconera, chiarendo di voler lasciare la Juventus qualora Sarri fosse stato ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juventus, la bomba dalla Francia: '#CristianoRonaldo avrebbe comunicato l'addio in caso di conferma di #Sarri' - - JgzZebrato : BOMBA CR7?????????????????????? La dolorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League pesa. Pesa per Sarri, pesa per… - AndreaCibyou : [JUVENTUS-NOTIZIA BOMBA] UFFICIALE: SARRI OUT-PIRLO IN ... E ADESSO TOCC... - infoitsport : Calciomercato Juventus, bomba a poche ore dalla partita: i tifosi sognano - StoriaAmore79 : Juve, bomba di Paratici: in arrivo 2 super colpi da URLO: squadra mostruosa per il 2021! I NOMI ?… -