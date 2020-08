Juventus, Dybala saluta Sarri: “Grazie mille di tutto Mister” (Di domenica 9 agosto 2020) “Grazie mille di tutto Mister!“. Questo il breve messaggio su Twitter con cui Paulo Dybala, attaccante della Juventus ha voluto salutare Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero è stato infatti esonerato all’indomani dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League negli ottavi di finale contro il Lione. L’argentino ha chiuso il suo post con le emoticons dell’applauso e di una coppa, pubblicando anche una foto con l’ex allenatore bianconero. Grazie mille di tutto Mister! 👏🏼🏆 pic.twitter.com/qqKlDD7HrV — Paulo Dybala (@PauDybala JR) August 9, 2020 Leggi su sportface

«Mi sembrava l’ultima scelta... l’avevano detto anche loro che Pirlo doveva maturare la necessaria esperienza. Credo che sia la prima volta che una squadra si affida a un debuttante assoluto. È vero c ...È finita come da copione, scritto sin dal giorno della presentazione in pompa magna di Andrea Pirlo alla guida dell’Under 23. Il presidente Andrea Agnelli e lo staff dirigenziale seduti al tavolo eran ...