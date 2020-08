Juventus, De Ligt: “Grande gioia per lo Scudetto ma la Champions era un obiettivo” (Di domenica 9 agosto 2020) Matthijs De Ligt traccia un bilancio del suo primo anno alla Juventus tra gioie e dolori. Le gioie, ovviamente, riguardano tutte il trionfo in campionato ma la delusione più grande sta nell’aver chiuso anzitempo la stagione a seguito dell’eliminazione negli ottavi di Champions League per mano del Lione. “Di questa strana stagione, in cui tante persone hanno sofferto, resta la grande soddisfazione di aver vinto lo Scudetto insieme a questo gruppo eccezionale e la gioia di aver sentito lo straordinario affetto dei tifosi bianconeri – ha scritto De Ligt su Instagram -. Dispiace che non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo in Champions League. Ora abbiamo rinnovata convinzione, fame e determinazione per fare ancora di ... Leggi su sportface

