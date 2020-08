Juventus, Danilo: “Consapevoli che la Champions è il nostro grande obiettivo” (Di domenica 9 agosto 2020) “Si conclude il mio primo anno in bianconero. A livello personale, e’ stato un enorme cambiamento e ogni cambiamento richiede adattamento e apprendimento. Ho imparato, per esempio, che chi indossa questi colori ha la responsabilità di lottare per tutti gli obiettivi e tutti i trofei. Li volevamo tutti e tre, ne abbiamo vinto uno. Siamo pienamente consapevoli che la Champions e’ il grande obiettivo della Juventus e ci batteremo di nuovo per questo trofeo“. Usa queste parole Danilo per tracciare il bilancio della sua prima stagione con la maglia della Juventus. “Non dobbiamo pero’ dimenticare – si legge su un post sui social – la vittoria del nono scudetto consecutivo in un anno di estrema difficoltà quale questo 2020″. Su Sarri invece: ... Leggi su sportface

