Juventus, Cristiano Ronaldo resta solo se... Le condizioni del fenomeno: i tifosi sudano freddo (Di domenica 9 agosto 2020) «È tempo di riflessione, analizzare alti e bassi perché il pensiero critico è l'unico modo per migliorare. Un club enorme come la Juve deve sempre pensare come il migliore del mondo. Possa questo breve periodo di vacanza permettere a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai». Parole di Cristiano Ronaldo, scottatissimo dopo l'eliminazione in Champions agli ottavi (non gli capitava dal 2009/10) che adesso avrà moltissimo da riflettere sulla nomina di Andrea Pirlo, solo sei anni più anziano di lui, come allenatore della Juve che vuole la Champions. Perché la questione allenatore esplosa e risoltasi nella convulsa giornata di ieri è uno dei lati della medaglia. L'altra è quello della rosa. L'Europa ... Leggi su liberoquotidiano

